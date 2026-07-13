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Dnyaneshwar Wakade case: बीडमध्ये भररस्त्यात थरार! ज्ञानेश्वरवर दगड, विटा ,चाकूने वार! नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्रात गुन्हेगारांच्या मनात पोलिसांचा धाक उरलाय का?...कारण बीडमध्ये पुन्हा एकदा रक्ताने रस्ता लाल झाला आहे... भर चौकात एका तरुणाची दुचाकी अडवली जाते... आणि त्यानंतर विटा-दगडांनी असा अमानुष हल्ला केला जातो की, काही क्षणांतच त्याचा जीव जातो... त्याचा मित्र गंभीर जखमी अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देतोय... अंबाजोगाई तालुक्यातील घाटनांदूरमध्ये घडलेल्या या थरारक हत्याकांडाने संपूर्ण परिसरात भीतीचं सावट निर्माण झालं आहे.

महाराष्ट्रात गुन्हेगारांच्या मनात पोलिसांचा धाक उरलाय का?...कारण बीडमध्ये पुन्हा एकदा रक्ताने रस्ता लाल झाला आहे... भर चौकात एका तरुणाची दुचाकी अडवली जाते... आणि त्यानंतर विटा-दगडांनी असा अमानुष हल्ला केला जातो की, काही क्षणांतच त्याचा जीव जातो... त्याचा मित्र गंभीर जखमी अवस्थेत मृत्यूशी झुंज देतोय... अंबाजोगाई तालुक्यातील घाटनांदूरमध्ये घडलेल्या या थरारक हत्याकांडाने संपूर्ण परिसरात भीतीचं सावट निर्माण झालं आहे. नेमकं या हत्येमागेचं नेमकं कारण काय? हल्लेखोर कोण आहेत? आणि भर रस्त्यात झालेल्या या निर्घृण हत्येने कायदा-सुव्यवस्था नेमकी गेली कुठे?... पाहूया हा स्पेशल रिपोर्ट....

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