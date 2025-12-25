व्हिडिओ | Videos

Beed News: 'तुझी भावजय नगरसेवक पदी निवडून कशी काय आली?' म्हणत कोयता फिरवत दहशत | CCTV Viral | Sakal News

Beed नगरपरिषद निवडणुकीत आरती बनसोडे नगरसेवक पदी विजयी, शेजारी कौशल्य मस्के ने कोयता मिरवून धमक्या देत दोन दुचाकी तोडफोड केल्याची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद; आरोपी अटक..

Ajit Pawar: बीड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत संत नामदेवनगरमधून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आरती बनसोडे नगरसेवकपदी निवडून आल्या. मात्र निकाल जाहीर होताच शेजारी राहणाऱ्या कौशल्य मस्के यांनी आरती बनसोडे यांचे दीर अजिंक्य बनसोडे यांच्या घरासमोर धारदार कोयता घेऊन येत “तुझी भावजय नगरसेवकपदी निवडून कशी झाली?” असा प्रश्न विचारला. त्याचवेळी त्याने दोन दुचाकी तोडफोड केल्या आणि कोयता मिरवत भिती निर्माण केली. तसेच मोठमोठ्याने ओरडत जीवे मारण्याची धमकीही दिली. ही हिंसक घटना सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात कैद झाली असून, याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.

Ajit Pawar
Beed
maharashtra
