Dharashiv नगरपालिकेतील विजयानंतर Ranajagjitsinha Patil यांनी Omraje Nimbalkar यांना डिवचलं | Sakal News

Dharashiv News: धाराशिव नगरपरिषदेवर भाजपची सत्ता मिळाल्यानंतर शहरभर लावण्यात आलेल्या विजयाच्या बॅनरमधून आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना थेट नाव न घेता 'बाळ नाद करायचा नाही' असे टोला लगावत डिवचले..

धाराशिव नगरपरिषदेवर भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर शहरभर लावण्यात आलेल्या विजयाच्या बॅनरमधून राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. या बॅनरवर आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना थेट नाव न घेता टोला लगावला. 'बाळ नाद करायचा नाही' असा संदेश देत त्यांनी ओमराजेंवर सूक्ष्मपणे टीका केली आहे. या बॅनरमुळे धाराशिवमध्ये राजकीय वातावरण तापले असून सोशल मीडियावर हे बॅनर जलदगतीने व्हायरल झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही राणाजगजितसिंह पाटील आणि ओमराजेंमध्ये "बाळ" या शब्दावरून थोडा वाद झाला होता, आणि आता हा विषय बॅनरच्या माध्यमातून पुन्हा चर्चेत आला आहे. भाजपकडून मतदारांचे आभार मानण्यासाठी लावलेले हे बॅनर आता सोशल मीडियावर वाचकांचे लक्ष वेधत आहे

