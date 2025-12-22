व्हिडिओ | Videos

Beed Nagarpalika Election Result: धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडेंना घवघवीत यश | Sandeep Kshirsagar

संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून असलेल्या बीड जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे संकेत दिले आहेत. गेवराईपासून परळीपर्यंत आणि बीडपासून माजलगावपर्यंत मतदारांनी महायुतीला कौल दिला, हे आता स्पष्ट झालं आहे. पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्या युतीला परळीच्या जनतेनं पाठिंबा दिला.

