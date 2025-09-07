व्हिडिओ | Videos

Beed News: Dhananjay Munde यांनी व्यक्त केली खंत! नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Beed जिल्ह्यातील विस्कटलेल्या सामाजिक दरीवर Dhananjay Munde यांनी भाष्य केले. 'मधल्या काळात आपल्या जिल्ह्यातच नाही तर अनेक ठिकाणी सामाजिक समता उरली नाही..'

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी प्रथमच सध्याच्या परिस्थितीतील सामाजिक असमानतेबाबत जाहीर मंचावरून नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी खंत व्यक्त करताना म्हटलं की, मधल्या काळात आपल्या जिल्ह्यातच नव्हे तर अनेक ठिकाणी सामाजिक समता उरलेली नाही. बीड जिल्ह्यातील परिस्थितीचे उदाहरण देताना मुंडे म्हणाले, जर पोलिसांनाही स्वतःचं आडनाव लावता येत नसेल, तर ही कोणती सामाजिक समता? हे सांगतानाही मला लाज वाटते. यावेळी त्यांनी आवाहन केलं की, सर्व समाजातील लोकांनी एकत्र पुढे येऊन, मागे जे विस्कटलेलं आहे ते पुन्हा सरळ करण्याची वेळ आता आली आहे.

