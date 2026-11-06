Vaibhav Chavan Case news: वैभव चव्हाणला जीवाची भीती होती? मृत्यूपूर्वीच्या दोन ऑडिओ क्लिप्समुळे खळबळ!

बीड जिल्ह्यात बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र रॅकेट उघडकीस आणणाऱ्या वैभव चव्हाण या तरुणाचा मृतदेह इमामपूर शिवारात आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. वैभव चव्हाण याने बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र रॅकेट समोर आणले होते. त्यानंतर त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे. वैभवचा मृत्यू आत्महत्या नसून घातपात असल्याचा आरोप त्याच्या नातेवाईकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, मृत्यूपूर्वी वैभवने आपल्या जीवाला धोका असल्याची भीती व्यक्त केल्याच्या दोन ऑडिओ क्लिप्स समोर आल्या आहेत. या ऑडिओ क्लिप्समुळे वैभवच्या मृत्यूमागील नेमके कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र रॅकेट उघड करणाऱ्या तरुणाच्या मृत्यूमागे काही कट होता का? त्याने व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली का? नातेवाईकांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी होणार का? या सर्व प्रश्नांमुळे बीडमधील या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.