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Vilas Ghule प्रकरण पेटलं! बीडमध्ये गाड्यांची तोडफोड, नेमकं काय घडलं?

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील टाकळी येथे झालेल्या विलास घुले हत्या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. आरोपींना तात्काळ अटक करण्याच्या मागणीसाठी नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी केज शहर बंदची हाक देत राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनामुळे तीन तासांहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झाली.

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील टाकळी येथे झालेल्या विलास घुले हत्या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. आरोपींना तात्काळ अटक करण्याच्या मागणीसाठी नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी केज शहर बंदची हाक देत राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनामुळे तीन तासांहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प झाली. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान महामार्गावर उभ्या असलेल्या एका रुग्णवाहिकेची अज्ञातांकडून तोडफोड करण्यात आली. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नेमकं काय घडलं? बघा हा व्हिडीओ..

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