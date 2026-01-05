व्हिडिओ | Videos

Jay Dudhane Arrest: बिग बॉस मराठी ३ चा विजेता जय दुधाणेला ठाणे पोलिसांनी केली अटक, प्रकरण काय?

जय दुधाणेला मुंबई विमानतळावरून परदेशात असताना अटक करण्यात आली.

बिग बॉस मराठी सिझन ३ चा विजेता जय दुधाणे याला ठाणे पोलिसांनी अटक केली. ५ कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात मुंबई विमानतळावर जयला अटक केली गेली. जयने बनावट कागदपत्रे तयार करून एक गाळा हे अनेक व्यक्तींना विकल्याचा आरोप आहे. जय दुधाणे हा एक सुप्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर, खेळाडू, मॉडेल आणि अभिनेता आहे. जय दुधाणेला बायको आणि भाऊ आणि वहिणी असे चौघेजण मुंबई विमानतळावरून परदेशात जात असतानाच अटक करण्यात आले.

bigg boss
jay dudhane

