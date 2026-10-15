बोदवडमध्ये खडसेंना मोठा धक्का! १७ संचालक असूनही सभापती भाजपचा!

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदाच्या निवडणुकीने उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे तब्बल १७ संचालक संख्याबळावर असतानाही, भाजपचे नेते आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती जयपाल बोदडे यांची सभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. या सत्तांतरामागे मंत्री गिरीश महाजन यांची राजकीय रणनीती असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या प्रकारामुळे ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांना हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात असून, त्यांनी हा लोकशाहीचा नव्हे तर 'धनशक्तीचा आणि पैसे खाण्यासाठी गेलेल्यांचा विजय' असल्याचा संतप्त आरोप केला आहे. दुसरीकडे, नवनिर्वाचित सभापती जयपाल बोदडे यांनी खडसेंच्या वाढलेल्या हस्तक्षेपामुळेच संचालकांनी हा उठाव केल्याचा दावा केला आहे. या संपूर्ण राजकीय घडामोडींचा घेतलेला हा मागोवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.