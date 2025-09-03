व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil यांना Azad Maidan सोडावं लागणार, कोर्टात घमासान | Maratha Andolan | Sakal News

Manoj Jarange Maratha Andola News: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानावर एका दिवसाच्या परवानगीनंतरही ५ दिवस ठिय्या मांडला; मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, दीड तासाच्या आत मैदान रिकामे करण्याचे आदेश..

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. सुरुवातीला फक्त एका दिवसाची परवानगी दिली असतानाही त्यांनी सलग पाच दिवस आंदोलन सुरू ठेवले. यावर मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने मनोज जरांगे आणि आंदोलकांना तातडीने म्हणजेच दीड तासाच्या आत आझाद मैदान खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. नेमक्या न्यायालयीन कार्यवाहीत काय घडले आणि हायकोर्टाने कोणते आदेश दिले, हे जाणून घेण्यासाठी पाहा हा संपूर्ण व्हिडिओ.

