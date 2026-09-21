शेतकऱ्याचं अनोखं आंदोलन; चक्क सरणावर बसून सरकारचा निषेध; '1 लाख हेक्टरी मदत द्या'

बुलढाणा जिल्ह्यात यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी प्रचंड संकटात सापडला आहे. पीक करपून गेल्याने व पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाल्याने जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे पाहणी दौरे सुरू आहेत; मात्र केवळ पाहणी दौऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसले जात नसल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.मलकापूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश नेते निलेश नारखेडे यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले आहे. ते थेट लाकडांच्या सरणावर (चितेवर) बसून आंदोलन करत आहेत. "शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून सरकार फक्त पाहणीचे नाटक करत आहे, प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार?" असा सवाल नारखेडे यांनी उपस्थित केला आहे.१. बुलढाणा जिल्हा संपूर्णतः 'दुष्काळग्रस्त' जाहीर करण्यात यावा. २. पिकांच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत तातडीने मंजूर करावी. ३. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि वीजबिल माफी लागू करावी.या आंदोलनाची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी गर्दी केली. प्रशासनाकडून आंदोलकांशी चर्चा करण्याचे प्रयत्न सुरू असून या अनोख्या 'सरण आंदोलना'मुळे राज्यभरात बुलढाण्यातील दुष्काळी परिस्थितीची तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.