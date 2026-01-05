व्हिडिओ | Videos

Bunty Jahangirdar case Updates: 'अंत्यविधीसाठी हजारो लोकं, विखे संतापले!

पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्पोटातील आरोपी बंटी जहागीरदार याची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. त्याच्या अंत्यविधीसाठी हजारो लोकांनी गर्दी केली होती. यावर आता मंत्री विखे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

अहिल्यानगरच्या श्रीरामपूर शहरात पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्पोटातील आरोपी बंटी जहागीरदार याची दिवसा ढवळ्या गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी लोकांनी प्रचंड गर्दी केली. यावरच आता मंत्री आणि पालकमंत्री विखे पाटील यांनी संताप व्यक्त करत जोरदार टिका केली आहे. नेमकं काय म्हणाले? बघा व्हिडीओ...

