चाकू हल्ला, विमान वेगाने खाली आलं..१७६ प्रवाशांचे प्राण वाचवणारे भारतीय वैमानिकाचं स्मित मच्छार कोण?

आकाशात हजारो फूट उंचीवर प्रवास सुरू असताना फ्लाईटच्या कॉकपिटमध्येच थरार नाट्य घडल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दुबईहून तेल अवीवसाठी उड्डाण घेतलेल्या ‘फ्लायदुबई’च्या विमानात एका सह-पायलटने मुख्य वैमानिकावरच चाकूने हल्ला करून विमान क्रॅश करण्याचा भयंकर कट रचला होता. मात्र, भारतीय वंशाचे कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या अतुलनीय धैर्यामुळे विमानातील १७६ प्रवाशांचा जीव वाचला आहे. विमान हवेत असताना अचानक सह-वैमानिकाने मानसिक संतुलन गमावल्यासारखे करत किंवा विशिष्ट हेतूने कॉकपिटमध्ये चाकू काढून कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर वार करण्यास सुरुवात केली. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने एकच गोंधळ उडाला. या झटापटीदरम्यान विमानाचे ऑटो-पायलट सिस्टीमवरून नियंत्रण सुटल्याने विमान वेगाने खाली येऊ लागले. प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती.चाकूच्या गंभीर जखमा झेलत असतानाही कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी हार मानली नाही. त्यांनी अतिशय जिद्दीने सह-वैमानिकाला प्रतिकार केला आणि त्याला कॉकपिटमध्येच रोखून धरले. अत्यंत वेदना होत असतानाही त्यांनी अत्यंत कुशलतेने विमानाचे नियंत्रण पुन्हा आपल्या हाती घेतले. कॅप्टन स्मित यांच्या प्रसंगावधानामुळे विमान सुरक्षित पातळीवर आणण्यात आले आणि जवळच्या विमानतळावर तातडीने आपत्कालीन लँडिंग (Emergency Landing) करण्यात आले. विमानाचे लँडिंग होताच सुरक्षा यंत्रणांनी हल्लेखोर सह-वैमानिकाला ताब्यात घेतले, तर जखमी कॅप्टन स्मित यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले. या घटनेनंतर हवाई वाहतूक क्षेत्रातून आणि सोशल मीडियावरून कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या धाडसाचे आणि शौर्याचे जगभरातून कौतुक केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.