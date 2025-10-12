व्हिडिओ | Videos

Maratha Vs OBC: 'राजीनामा दिल्याशिवाय पाय ठेवू देणार नाही', Chhagan Bhujbal यांच्या सभेला मराठा समाजाचा विरोध | Sakal News

Chhagan Bhujbal यांच्या हैदराबाद गॅझेटनंतर आक्रमक भूमिका; बीडमध्ये महा इशारा सभेअंतर्गत सभा आयोजित, गंगाधर काळकुटे यांचा इशारा, राजीनामा न दिल्यास सभा उधळून लावणार, बीडमध्ये पायही ठेवू न देता..

मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. बीडमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली महा इशारा सभा आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र मराठा समाज बांधवांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, भुजबळ यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय त्यांना बीडमध्ये पाय ठेवू दिला जाणार नाही. यावेळी मनोज जरांगे यांच्या सहकार्याने गंगाधर काळकुटे यांनी देखील सभा उधळून लावण्याचा इशारा दिला आहे. याचा आढावा आमचे प्रतिनिधी योगेश काशिद यांनी घेतला. काय म्हणाले पाहा..

