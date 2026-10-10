अभिजीत दिपकेंना मोठा धक्का; आंदोलनादरम्यान आजीचं निधन

'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' (CJP) चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अभिजीत दीपके यांच्या आजी सावित्रीबाई शंकर दीपके यांचे वयाच्या ७५ व्या वर्षी दीर्घ आजाराने दुर्दैवी निधन झाले. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील संतुक पिंपरी या त्यांच्या मूळ गावी ही दुःखद घटना घडली. गेल्या काही काळापासून त्या वयोमानपरत्वे उद्भवणाऱ्या आजारावर उपचार घेत होत्या. सावित्रीबाई दीपके यांच्या निधनाची बातमी समजताच हिंगोली परिसरासह राजकीय, सामाजिक आणि नागरी हक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी दीपके कुटुंबाचे सांत्वन केले आहे. त्यांच्या पश्चात मुलगा, सुना, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर संतुक पिंपरी या मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले असून, दीपके कुटुंबावर कोसळलेल्या या दुःखात विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी सहभाग नोंदवत श्रद्धांजली अर्पण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.