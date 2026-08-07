Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी माहिती; शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचली आर्थिक मदत

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने 6 लाख 22 हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदतीची रक्कम डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती देताना सरकार शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत असल्याचे सांगितले. कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि नैसर्गिक संकटे, उत्पादन खर्च तसेच शेतीशी संबंधित अडचणी कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे निधी पारदर्शकपणे आणि वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत असल्याने मध्यस्थांची गरज राहत नाही. या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळणार असून, राज्य सरकारच्या शेतकरी कल्याण धोरणाला आणखी बळ मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.