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Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी माहिती; शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचली आर्थिक मदत

राज्य सरकारकडून डीबीटीद्वारे ६ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत; पारदर्शक निधीवाटपामुळे मध्यस्थांची गरज संपुष्टात

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने 6 लाख 22 हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदतीची रक्कम डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे जमा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती देताना सरकार शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत असल्याचे सांगितले. कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि नैसर्गिक संकटे, उत्पादन खर्च तसेच शेतीशी संबंधित अडचणी कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे निधी पारदर्शकपणे आणि वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत असल्याने मध्यस्थांची गरज राहत नाही. या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळणार असून, राज्य सरकारच्या शेतकरी कल्याण धोरणाला आणखी बळ मिळणार आहे.

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