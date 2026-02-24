व्हिडिओ | Videos

धनंजय मुंडेंना बोलण्यास नार्वेकरांचा नकार, विधानसभेत काय घडलं? | Dhananjay Munde, Rahul Narvekar

राज्यात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस झाल्यानं अधिवेशनात या मुद्द्यावरून स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती. यावरून सभागृहात चर्चा सुरु असतानाच धनंजय मुंडे उभे राहिले. यावेळी काही बोलायच्या आत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी धनंजय मुंडेंना टोकलं.

