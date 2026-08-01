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Dhananjay Munde : शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू असताना धनंजय मुंडेंचा व्हिडीओ व्हायरल, काय घडलं?

बीडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर पीक विम्याच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांचा आक्रोश असतानाच धनंजय मुंडे यांचा व्हिडीओ व्हायरल. नेमकं काय घडलं?

पीक विम्याच्या प्रश्नावर बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. यावेळी शेतकरी आपला आक्रोश आणि समस्या मांडत असताना धनंजय मुंडे यांनी ‘हळू बोला, हळू बोला’ असे म्हटल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना बोलण्यापासून रोखल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच, ‘आमचा आवाज का उठवला नाही?’ असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ सध्या चर्चेत असून, नेमकं त्यावेळी काय घडलं? शेतकऱ्यांनी काय आरोप केले? आणि धनंजय मुंडे यांनी नेमकं काय म्हटलं? जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हिडीओ.

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