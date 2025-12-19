व्हिडिओ | Videos

Satara Drug Case मध्ये Eknath Shinde च्या भावाचं नाव, यावर Anjali Damania काय म्हणाल्या? | Sakal News

Eknath Shinde यांच्या भावाचे नाव ड्रग्स प्रकरणात समोर आल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली; ड्रग्स बनवणाऱ्या लोकांना रस्ता सरकारकडून मिळाल्याची शंका, प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचा इशारा..

Eknath Shinde यांच्या भावाच्या नावाने ड्रग्स प्रकरणात सामील झाल्याचे समोर आल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. दमानियांनी म्हटले की, जी व्यक्ती ड्रग्स तयार करतात आणि वितरण करतात, त्यांना जर रस्ता सरकारकडून मिळाला असेल, तर हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु असून, शिंदेंनी राजीनामा देणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा मांडला गेला आहे.

