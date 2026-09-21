Hanuman Mandal : पुण्यात साकारलं 100 वर्षांपूर्वीचं पुणे | Pune Ganpati

पुण्याचा गणेशोत्सव जगभरात प्रसिद्ध असून दरवर्षी गणेशभक्त आकर्षक देखावे पाहण्यासाठी पुणे शहरात मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. यंदा कसबा पेठेतील ऐतिहासिक 'हनुमान मंडळ ट्रस्ट' या मंडळाचे शताब्दी वर्ष (१०० वर्षे) असून या निमित्ताने मंडळाने '१०० वर्षांपूर्वीचे पुणे' हा अत्यंत खास आणि जिवंत देखावा साकारला आहे. या देखाव्याची मुख्य खासियत म्हणजे वाहतुकीला कोणतीही अडचण किंवा अडथळा निर्माण न करता रस्त्यावरील जुन्या घरांचा आणि उपलब्ध जागेचा अचूक वापर करून ही कलाकृती उभारण्यात आली आहे. १०० वर्षांपूर्वीच्या पुण्याची संस्कृती, जीवनशैली आणि शहराचे रूप नेमके कसे होते, याची सुंदर झलक नागरिकांना येथे पाहायला मिळत आहे. हा ऐतिहासिक देखावा पाहण्यासाठी लहान-थोरांपासून सर्वच गणेशभक्तांची प्रचंड गर्दी होत असून मंडळातर्फे वाहतूक सुरळीत ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.