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Hasan Mushrif : गोकुळ निवडणुकीपासून पदवीधर मतदारसंघापर्यंत; महायुतीत नेमकं काय ठरलं?

Gokul Politics: गोकुळ दूध संघ निवडणूक रणनीती: कोल्हापुरातील राजकारणावर हसन मुश्रीफ यांचे मोठे भाष्य

Hasan Mushrif : कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांनी विविध महत्त्वाच्या राजकीय मुद्द्यांवर रोखठोक मते व्यक्त केली. आगामी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक, महायुतीतील आगामी निवडणुकांसाठीचे जागावाटप, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरलेल्या मागण्या आणि पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या रणनीतीवर त्यांनी महायुतीची आणि पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. गोकुळमधील सत्तासंघर्षापासून ते राज्यातील आगामी राजकीय समीकरणांपर्यंत अनेक प्रश्नांना मुश्रीफ यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली. कोल्हापूरच्या स्थानिक राजकारणासोबतच राज्यातील ताज्या राजकीय घडामोडींवर त्यांनी मांडलेले हे सविस्तर मत राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

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