व्हिडिओ | Videos

Health with Sakal Video: लहान वयात चष्मा का लागतो? मुलांच्या डोळ्यांवर स्क्रीनचा परिणाम काय? Health with Sakal मध्ये जाणून घ्या उत्तरं

Importance of Eye Care in Children: लहान वयात चष्मा का लागतो? मुलांच्या डोळ्यांवर स्क्रीनचा परिणाम काय? Health with Sakal मध्ये जाणून घ्या उत्तरं

Health with Sakalच्या आजच्या भागात लहान मुलांच्या डोळ्यांच्या आरोग्यावर चर्चा होणार आहे. प्रसिद्ध नेत्रतज्ज्ञ डॉ. पूजा कुलकर्णी या मुलांच्या डोळ्यांची काळजी कशी घ्यावी, याविषयी मार्गदर्शन करतील.

कोविडनंतर वाढलेल्या स्क्रीन टाइमचा मुलांच्या डोळ्यांवर होणारा परिणाम, पालकांनी लक्ष द्यावीत अशी महत्त्वाची लक्षणं, तसेच लहान वयातच चष्म्याची गरज का भासते — या सर्व विषयांवर या भागात सविस्तर चर्चा होणार आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Eye
Video
Eye Treatment
Eye Care
Eye Problems
health
Home remedies for eyes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com