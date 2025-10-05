व्हिडिओ | Videos

Maharashtra Flood News: Hindvi Patil कडून पूरग्रस्त भागात जाऊन मदतीचा हात | Video Viral | Sakal News

Hindvi Patil News: पूरग्रस्त भागात जाऊन लावणी सम्राज्ञी हिंदवी पाटीलनं दिला मदतीचा हात. विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू आणि वृद्धांना ब्लँकेटचं वाटप...

महाराष्ट्रातील काही भागात मागील काळात पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या पूरामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने घरातील सामान तसेच मुलांच्या शालेय वस्तूंना मोठे नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत पूरग्रस्त भागात जाऊन लावणी सम्राज्ञी हिंदवी पाटील यांनी मदतीचा हात पुढे केला. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू आणि वृद्ध नागरिकांना ब्लँकेट्स वाटप केले, ज्यामुळे आपत्तीग्रस्तांच्या दैनंदिन जीवनात काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

