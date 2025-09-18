व्हिडिओ | Videos

Hingoli News: लाडक्या बहिणींचा लाभ बंद, सासू-सून थेट कलेक्टरच्या दालनात, पुढे काय घडलं?

हिंगोलीत लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद झाल्याने महिलांनी याचा जाब विचारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले आहे, औंढा तालुक्यातील आजरसोंडा गावातील या महिला आहेत. दरम्यान या महिलांची संख्या 20 ते पंचवीस असून या मध्ये एका घरातील सासू आणि सुनेचा ही समावेश आहे.

महायुती सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहिण योजनेत अनेक त्रुटी आळढून आल्या. यामुळे अनेक पात्र महिलांना महिन्याला मिळणारे पैसे बंद झालेत. यातच हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील आजरसोंडा गावातील महिला थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारण्यासाठी कार्यालयात पोहचल्या. यात महिलांची संख्या ही २० ते २५ असून एकाच घरातील सासू-सूनेचाही समावेश आहे. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ...

Hingoli
collector hingoli
Lek Ladki Yojana
Ladki Bahin Scheme

