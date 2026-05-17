hingoli viral video: ७२ तासांत माज उतरला, वाळू माफिया माफी मागू लागला, नेमकं काय घडलं?

हिंगोलीमध्ये वाळू माफियाचा माज पोलिसांनी अवघ्या 72 तासांत उतरवला आहे. सेनगाव-गोरेगाव मार्गावर डेप्युटी कलेक्टर समाधान घुटुकडे आणि गोरेगाव पोलिसांनी अवैध वाळू वाहतूक करणारा डंपर पकडल्यानंतर मोठा राडा झाला होता. मद्यधुंद अवस्थेत आलेल्या संजय गोटे या वाळू माफियाने पोलिस अधिकारी आणि डेप्युटी कलेक्टर यांच्याशी हुज्जत घालत शिवीगाळ केली होती. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी कठोर कारवाई करत संबंधित आरोपीला चांगलाच धडा शिकवला. आता याच वाळू माफियाने पोलिसांसमोर माफी मागत, “पुन्हा असं कृत्य करणार नाही” असा माफीनामा दिला आहे. नेमकं काय घडलं? बघा हा व्हिडीओ..

