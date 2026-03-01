व्हिडिओ | Videos

iran israel war: पुण्यातील ८४ विद्यार्थी दुबईत अडकले..

सध्या इराण, इस्त्राईल अमेरिकेत जोरदार युद्ध सुरू आहेत. अशातच पुण्यातील नामांकित विद्यालयातील एकूण ८४ विद्यार्थी आणि ४ शिक्षक दुबईत अडकल्याची माहिती समोर येत आहे. या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

सध्या इराण, इस्त्राईल अमेरिका यांच्यात जोरदार युद्ध सुरू आहेत. याच दरम्यान इराणने युएई देशात देखील बॉम्ब हल्ले केल्याने वेगवेगळ्या देशातील अनेक लोकं अडकली आहेत. अशातच पुण्यातील नामांकित विद्यालयातील एकूण ८४ विद्यार्थी आणि ४ शिक्षक दुबईत अडकल्याची माहिती समोर येत आहे. या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नेमकं काय घडतंय? बघा व्हिडीओ...

