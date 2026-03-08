व्हिडिओ | Videos

Iran-Israel War: इराणच्या हल्ल्याच्या आड USA चा नवा 'गेम प्लॅन' उघड, चीनलाही धमकी

इराण ज्या पद्धतीनं इतर देशांना या हल्ल्यात ओढत आहे, तसाच काहीसा प्लॅन अमेरिका आखतंय

इराण-इस्त्राइल-अमेरिका युद्धाचा भडका उडालाय. इस्त्राइल-अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या उत्तर देताना इराणनं इतर देशांनी सुद्धा यात ओढलंय. इराण दुबई, सौदी सारख्या देशात अमेरिली स्थळांवर लक्ष करताना पहायला मिळतंयं पण इकडे इराणमध्ये हल्ले सुरू असतानाच, ट्रम्प यांनी आपला पुढचा मोर्चा आता क्युबाकडे वळवलाय़...अमेरिकेच्या फ्लोरिडा किनारपट्टीपासून अवघ्या ९० मैलांवर असलेलं एक छोटंसं बेट म्हणजे 'क्युबा'. पण गेल्या 60 वर्षांपासून हे बेट अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपतयं.. खर तर डोनाल्ड ट्रम्प जेव्हा पुन्हा सत्तेत आलेले तेव्हाच ही चर्चा सुरू झाली होती की अमेरिकेचे पुढचे 'टार्गेट' क्युबा असेल का?पण आता तर ट्रम्प यांनी तसे स्पष्ट संकेतच दिले आहेत....

