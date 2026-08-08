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JPSC OMR घोटाळ्याने झारखंड हादरलं! नेमकं काय झालं?

JPSC निकालानंतर OMR शीट्समधील कथित फेरफार, गुणवाढीचे आरोप आणि CID तपासामुळे झारखंडमधील भरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

झारखंडमध्ये JPSC परीक्षेच्या निकालानंतर OMR शीट्समधील कथित फेरफारामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काही उमेदवारांनी अत्यल्प प्रश्न सोडवूनही मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. OMR शीटमध्ये बदल, सर्व्हरमधून गुण वाढवणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीच्या भूमिकेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासासाठी CID सक्रिय असून, काही जणांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत संपूर्ण भरती प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणात CBI चौकशीची मागणीही जोर धरत आहे. कथित OMR फेरफार नेमका कसा झाला, निकालात कोणते प्रश्न उपस्थित झाले, तपासात आतापर्यंत काय समोर आलं आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागची प्रमुख कारणं कोणती, याचा सविस्तर आढावा या व्हिडीओमध्ये घेण्यात आला आहे.

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