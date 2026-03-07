व्हिडिओ | Videos

Jyoti Waghmare खासदार होताच जुन्या घरी आल्या, अन् ढसाढसा रडल्या..!

शिवसेना शिंदे गटाकडून ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेवर संधी देण्यात आली. यानंतर खासदार होताच त्या सोलापुरातील बाबू जगजीवनराम झोपडपट्टीमध्ये दाखल झाल्या.

शिवसेना शिंदे गटाकडून ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेवर संधी देण्यात आली. अलिकडेच यासाठी बिनविरोध निवडणूक झाली आणि त्यात त्या निवडून आल्या. यानंतर त्या सोलापुरातील बाबू जगजीवनराम झोपडपट्टीमध्ये दाखल झाल्या. आपलं जुनं घर, आणि गल्लीत आल्यानंतर त्यांचं मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आलं. हे सर्व गल्लीतील स्वागत पाहताच त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ...

political
Eknath Shinde
Eknath Shinde directives

