Nitesh rane Video: मटका अड्ड्यावर फिल्मी स्टाईल धाड अन्.. पुढे काय घडलं?

कणकवली बाजारपेठेत मटका अड्ड्यावर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी धाड टाकली. यावेळी आठ ते दहा जण बनियनवरच मटका खेळताना आढळून आले. पोलिसांना कोणतीही कल्पना न देता राणेंनी ही धाड टाकली आहे. पुढे काय घडलं? बघा..

कणकवली बाजारपेठेत मटका अड्ड्यावर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अचानक धाड टाकली. नितेश राणे यांच्या धाडीनंतर कणकवली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना कोणतीही कल्पना न तसेच पालकमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंत राणे यांनी पहिलीच धडक कारवाई केली. यात सुमारे तीन लाख रूपयांची कॅश आढळून आली. या कारवाईत घेवारी नामक व्यक्तीसह ०९ ते द१० जण मटका खेळताना आढळून आले. पोलिसांनी आता पुढील कारवाई सुरू केली आहे. बघा नेमकं काय घडलं?

