व्हिडिओ | Videos

Karuna Munde on Dhananjay Munde: 'जो स्वत:च्या बायकोला संपवू शकतो...' | Beed News | Sakal News

Karuna Munde On Dhananjay Munde: मनोज जरांगे पाटलांच्या हत्येचा कट धनंजय मुंडेंनी रचल्याचा आरोप; करुणा मुंडेंचा संतप्त आरोप, 'जो स्वतःच्या बायकोला संपू शकतो तो कोणालाही संपू शकतो', दादा गरुडनं दिली होती धक्कादायक माहिती..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना संपवण्याचा कट रचल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात करण्यात आला आहे. या आरोपानंतर संपूर्ण राज्यात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी थेट धनंजय देशमुख, सुरेश धस आणि करुणा मुंडे यांच्या बाबतीतही यापूर्वी अशाच प्रकारचा कट रचण्यात आल्याचा दावा केला. या पार्श्वभूमीवर करुणा मुंडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत स्फोटक विधान केलं आहे. त्यांनी म्हटलं, “जो स्वतःच्या बायकोला संपू शकतो, तो कोणालाही संपू शकतो.” याचबरोबर त्यांनी उघड केलं की, “दादा गरुड नावाचा व्यक्ती माझ्याकडे आला होता आणि त्याने मला फोनवर अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. त्याच्याकडून मला काही ठोस माहिती मिळाली आहे.” करुणा मुंडे यांनी केलेल्या या आरोपांमुळे आधीच तापलेल्या बीड जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या राजकीय वातावरणात आणखी खळबळ माजली आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील हा संघर्ष आता नव्या टप्प्यावर पोहोचला असून पुढे काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. करुणा मुंडे यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी योगेश काशिद यांनी..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Karuna Munde
Sakal Media Group
Karuna sharma
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com