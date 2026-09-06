Kaydyacha Panchnama: ऑनलाइन ब्लॅकमेल, डीपफेक किती भयंकर? |Cyber Law | Blackmail | Deepfake

सोशल मीडिया वापरताना Cyber Harassment, Online Blackmail, Morphing, Deepfake आणि Online Stalking सारख्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका वाढत आहे. एखाद्याचे फोटो किंवा व्हिडिओ एडिट करून व्हायरल करण्याची धमकी दिल्यास काय करायचं? खाजगी फोटो लीक करण्याची धमकी आल्यास काय करावे? ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कायद्यात कोणत्या विशेष तरतुदी आहेत? याविषयी जाणून घेऊ अॅड. प्रतिभा घोरपडे यांच्याकडून... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.