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Kaydyacha Panchnama: ऑनलाइन ब्लॅकमेल, डीपफेक किती भयंकर? |Cyber Law | Blackmail | Deepfake

खाजगी फोटो-व्हिडिओ लीकची धमकी, बनावट डीपफेक क्लिप्स आणि सायबर छळाच्या घटनांतून स्वतःचे संरक्षण आणि न्याय मिळवण्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर उपायांची माहिती

सोशल मीडिया वापरताना Cyber Harassment, Online Blackmail, Morphing, Deepfake आणि Online Stalking सारख्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका वाढत आहे. एखाद्याचे फोटो किंवा व्हिडिओ एडिट करून व्हायरल करण्याची धमकी दिल्यास काय करायचं? खाजगी फोटो लीक करण्याची धमकी आल्यास काय करावे? ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कायद्यात कोणत्या विशेष तरतुदी आहेत? याविषयी जाणून घेऊ अॅड. प्रतिभा घोरपडे यांच्याकडून...

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Cyber Crime
cyber attack
social media and crime
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