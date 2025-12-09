व्हिडिओ | Videos

Pune News: चित्रपटालाही लाजवले अशी 'शिवम' ची कहाणी, नक्की पाहा.. | Shivam Kedarnath Story | Sakal News

Shivam Kedarnath Story: केदारनाथपू मधील पूरात २०१३ ला गायब झालेला शिवम १२ वर्षांनी पुण्यातील मनोरुग्ण रुग्णालयात सापडला; मृत घोषित केलेल्या शिवमच्या नाट्यमय पुनरागमनाने परिवारात आनंदाचा जल्लोष..

२०१३ च्या केदारनाथ पुरात गायब झालेला शिवम तब्बल १२ वर्षांनी सापडला आहे. कुटुंबीयांनी त्याला मृत घोषित केलं होतं. मात्र तो पुण्यातील मनोरुग्ण रुग्णालयात जीवंत अवस्थेत आढळून आला. कुटुंबीयांनी भावनिक पुनर्मिलनाचा क्षण अनुभवला. नेमकी ही स्टोरी काय आहे? बघा हा आमचा ग्राऊंड रिपोर्ट..

