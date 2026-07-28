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Latur latest news: मनरेगा योजनेतील कथित ₹200 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप, 9 दिवसांपासून आमरण उपोषण

मनरेगा योजनेतील कथित ₹200 कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून चाकूरमध्ये आंदोलन सुरू आहे. बालाजी पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी चाकूर शहर बंद ठेवण्यात आले.

लातूर जिल्ह्यातील चाकूर पंचायत समितीमध्ये मनरेगा योजनेत कथित ₹200 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते बालाजी पाटील चाकूरकर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मागील 9 दिवसांपासून त्यांचे उपोषण सुरू असून, या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी चाकूर शहरात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. शहरातील बाजारपेठा आणि बंदच्या परिस्थितीचा आढावा या रिपोर्टमध्ये जाणून घ्या.

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