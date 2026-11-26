लातूर जिल्ह्यातील निटूर गावात पाणीटंचाईचं गंभीर संकट निर्माण झालं आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना वणवण करावी लागत असून जनावरांनाही पुरेसं पाणी मिळत नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत. सध्याची परिस्थिती 1972 च्या दुष्काळापेक्षाही भयावह असल्याची भावना गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पाण्याअभावी शेती, पशुधन आणि दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. डोळ्यांदेखत जनावरांची होणारी अवस्था पाहून ग्रामस्थ हतबल झाले आहेत. पाणीटंचाई कायम राहिल्यास जगायचं कसं, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. निटूरमधील या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा सकाळ समूहाचे मुख्य संपादक निलेश खरे यांनी ग्राऊंड रिपोर्टमधून घेतला आहे. गावातील पाणीटंचाई, ग्रामस्थांची व्यथा आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न या रिपोर्टमधून समोर येत आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचं गांभीर्य समजून घेण्यासाठी हा ग्राऊंड रिपोर्ट नक्की पाहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.