Dharashiv, Parbhani video: राडा घातला, काही मिनिटात दारूचा अड्डा उद्धवस्त..!

दारूबंदीसाठी महिलांनी आक्रमक पवित्रा हाती घेतला. धाराशिवच्या केशेगाव येथे १०० ते २०० महिलांनी देशी दारूच्या बाटल्या फोडल्या. तर परभणीच्या सिंगणापूर गावातही महिलांनी तीव्र आंदोलन केलं. यावेळी महिलांनी मोठा राडा घातला.

दारूबंदीच्या मागणीसाठी महिलांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. धाराशिवच्या केशेगाव येथे तब्बल १०० ते २०० महिलांनी एकत्र येत देशी दारूच्या बाटल्या फोडून संताप व्यक्त केला. परभणी जिल्ह्यातील सिंगणापूर गावातही महिलांनी तीव्र आंदोलन करत दारूबंदीची मागणी केली. दारू विक्रीमुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त होत असल्याचा महिलांनी जोरदार आक्रोश व्यक्त केला. या आंदोलनानंतर अवैध दारू विक्री करणाऱ्या दुकानदारांचे धाबे दणाणले. बघा व्हिडीओ...

