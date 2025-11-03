व्हिडिओ | Videos

Mahadev Munde News: 'SIT झाली! तरी आरोपी कसा सापडत नाही?'

Mahadev Munde प्रकरणाबाबत सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे. मात्र एकही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही.

मागील काही महिन्यात Mahadev Munde प्रकरण राज्यात चांगलचं गाजलं. याप्रकरणावरून विरोधकांनी देखील आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अद्यापही आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना यश आलं नाही. यावरून आता महादेव मुंडे यांची पत्नी Dnyaneshwari Munde यांनी खंत व्यक्त केली आहे. नेमक्या काय म्हणाल्या? बघा व्हिडीओ...

