Beed news: 'Dhananjay Munde यांचा संबंध नाही, कराडच्या मुलानेच खून..'

परळी येथील व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या हत्या प्रकरणाने आता पुन्हा एकदा गती घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटी (SIT) चे प्रमुख आयपीएस पंकज कुमावत यांनी मयत महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांची भेट घेतली.

परळी येथील व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या हत्या प्रकरणाने आता पुन्हा एकदा गती घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटी (SIT) चे प्रमुख आयपीएस पंकज कुमावत यांनी मयत महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांची भेट घेतली. तब्बल तीन तास चाललेल्या या चर्चेमुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. यानंतर ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना मोठं विधान केलं आहे. यावेळी त्यांच्या डोळ्यात पाणी देखील आलं.

