Bachchu Kadu: मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीनंतर बच्चू कडूंचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मोठा खुलासा | Sakal News

Bachchu Kadu On Karj Mafi: मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या निर्णायक बैठकीनंतर बच्चू कडूंचा दावा: 30 जून 2026 पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचं सरकारचं आश्वासन, कर्जमाफीसाठी 9 सदस्यीय समिती स्थापन; एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समितीचा अहवाल सादर होणार..

शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन छेडल्यानंतर प्रहार संघटनेचे नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी आज मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी मोठा खुलासा केला आहे. सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्याचा दावा कडू यांनी केला आहे. कडू यांनी सांगितलं की, कर्जमाफी प्रक्रियेचा अभ्यास आणि अंमलबजावणीसाठी 9 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शासन निर्णय जाहीर करून टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल, अशी माहिती कडू यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या संघर्षानंतर हा निर्णय घेतल्याचं सांगत, कडू यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. मात्र दिलेलं आश्वासन पूर्ण न झाल्यास पुन्हा उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे. शेतकरी वर्ग सध्या या निर्णयाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत असून सरसकट कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी होते का याकडे लक्ष लागलं आहे.

