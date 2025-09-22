व्हिडिओ | Videos

Gunaratna Sadavarte:'फक्त वंजाराचा माणूस म्हणून मुंडेंचा राजीनामा, सदावर्ते नेमकं काय म्हणाले?

Gunaratna Sadavarte यांनी Dhananjay Munde यांच्या मंत्रिपदाबाबत मोठं खळबळजनक विधान केलं आहे.

राज्यात सध्या आरक्षणावरून संपूर्ण महाराष्ट्र तापलं आहे. मराठ्यांसाठी सरकारने नवा जीआर काढल्याने ओबीसी आक्रमक झाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला धनगर समाज हा आदिवासी समाजातून आरक्षण मिळावे, या मागणी साठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यात बंजारा समाज देखील आरक्षणाच्या लढाईत रस्त्यावर उतरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सदावर्ते यांनी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याबाबत मोठं विधान केलं आहे. ते काय म्हणाले? बघा व्हिडीओ....

