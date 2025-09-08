व्हिडिओ | Videos

Beed latest news: मराठा आरक्षणासाठी गेला जीव, मुंडे धावले मदतीला, काय घडलं?

संतोष देशमुख प्रकरणावरून माजी मंत्री धनंजय मुंडे चांगलेच चर्चेत आलेत. या घटनेवरून त्यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. अशातच आता मराठा आरक्षणासाठी बीडच्या तरूणाने टोकाचा निर्णय घेतला. यानंतर मुंडेंनी तरूणाच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले.

बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यातील सुगाव येथील मराठा समाजातील तरुण Nitin Chavan यांनी 30 ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणासाठी टोकाचा निर्णय़ घेतला. यानंतर माजी मंत्री तथा परळी मतदारसंघाचे आमदार Dhananjay Munde यांनी आज स्वर्गीय नितीन चव्हाण यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी त्याच्या कुटुंबियाला एक लाख रूपयांची तसेच दोन मुलींच्या शिक्षणाची देखील जबाबदारी धनंजय मुंडे यांनी घेतली. बघा काय घडलं?

