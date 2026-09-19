मामा-भाच्यात असं काय घडलं? राजगुरूनगरमध्ये धक्कादायक घटना

पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर परिसरामध्ये एक अत्यंत धक्कादायक आणि सुन्न करणारी घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेत मामा संदीप गडदे आणि भाचा प्रवीण कोहिनकर यांच्याबाबतचा प्रकार समोर आला असून या घटनेमुळे संपूर्ण राजगुरुनगर आणि आसपासच्या परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक वादातून हा प्रकार घडला आहे का, या दिशेने पोलीस सध्या अधिक तपास करत आहेत. या अकस्मात घडलेल्या घटनेमुळे दोन्ही कुटुंबांवर मोठा आघात झाला असून स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.