Raj Thackrey हे पहिले प्रेम - मनसैनिक ॲड.किशोर शिंदे यांची मुलाखत | Kishor Shinde | MNS | Sakal News

Kishor Shinde Exclusive Interview: प्रभाग क्र. ३१ मयूर कॉलनी–कोथरूडमध्ये मनसेचे अधिकृत उमेदवार ॲड. किशोर शिंदे यांची जोरदार एंट्री; गंभीर स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष वेधत सध्याच्या राजकारणावर भाष्य, 'राज ठाकरे हे माझे पहिले प्रेम, त्यांच्यासाठी काहीही करू शकतो' असा भावनिक खुलासा..

पुण्यातील प्रभाग क्रमांक ३१ (मयूर कॉलनी – कोथरूड) येथून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिकृत उमेदवार अ‍ॅड. किशोर शिंदे यांनी प्रचारात परिसरातील गंभीर नागरी प्रश्नांवर लक्ष वेधले. रस्ते, वाहतूक, पाणी आणि परिसर विकासाशी संबंधित मुद्दे त्यांनी विशेषतः मांडले. यासोबतच त्यांनी सध्याच्या राजकारणावरही प्रतिक्रिया देत पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याबद्दलचा आपला जिव्हाळा व्यक्त केला. 'राजसाहेब हे माझे पहिले प्रेम असून त्यांच्यासाठी मी काहीही करू शकतो,' असे ते म्हणाले.

