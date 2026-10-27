नदीतले ताजे मासे अन् गावाकडचा खास बेत! पाहा मासे बनवण्याची पारंपरिक पद्धत; Mandavi Special

नदीत मिळणाऱ्या ताज्या माशांपासून तयार होणारा रुचकर बेत, मासे स्वच्छ करण्यापासून ते ते शिजवण्यापर्यंतच्या पारंपरिक पद्धती आणि स्थानिक पाककलेचा अनोखा वारसा उलगडून पाहा! नदीतून ताटापर्यंतचा हा प्रवास अनुभवताना गावातील जीवनशैली, मच्छीमारीशी जोडलेली माणसांची नाती, स्वयंपाकामागील खास टिप्स आणि स्थानिक मसाल्यांचा अनोखा वापर जाणून घ्या. पिढ्यान्पिढ्या जपलेल्या पारंपरिक पाककृती, माशांना चव देण्याची खास पद्धत आणि त्यामागच्या आठवणींतून ग्रामीण संस्कृतीची चव अनुभवता येईल. हा केवळ माशांच्या पदार्थांचा बेत नाही, तर स्थानिक खाद्यपरंपरा, माणसांच्या गोष्टी आणि अस्सल गावाकडच्या चवींचा एक खास अनुभव आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.