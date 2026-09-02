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जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावल्यानं, मराठ्यांचा रास्ता रोको, पोलिसांसोबत वाद| Manoj Jarange Patil

जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्ग ठप्प; पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त, ‘एक मराठा लाख मराठा’च्या घोषणांनी आंदोलनस्थळ दणाणले

जालना येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे मराठा समाजामध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती समोर आल्यानंतर मराठा बांधव आक्रमक झाले असून जालना छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर वडीगोद्री येथील पुलावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणा देण्यात आल्या.

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Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange Patil news
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