Manoj Jarange Patil ना मुंबई सोडावी लागणार? कोर्टाचा आदेश कायदेतज्ज्ञांनी उलगडून सांगितला | Mumbai Andolan | Sakal News

Manoj Jarange Patil News: मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा पाचव्या दिवशी सुरू असलेला आमरण उपोषण, उपस्थित ५ हजारांपेक्षा अधिक मराठा समाजामुळे शहरातील विविध ठिकाणी ठिय्या आंदोलन; हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कोर कमिटीला नोटीस बजावण्यात आली..

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आझाद मैदानाची क्षमता फक्त ५ हजार असून, मुंबईत पाच हजाराहून अधिक मराठा समाजाचे सदस्य उपस्थित होते. त्यामुळे आंदोलकांनी शहरातील इतर ठिकाणी ठिय्या आंदोलन राबवले. मनोज जरांगे यांचा उपोषणाला आता पाच दिवस पूर्ण झाले असून, याच पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कोर कमिटीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.

