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जरागेंच्या उपोषणाचा १० वा दिवस, प्रकृती खालावल्यानं मराठा बांधवांचा सरकारला इशारा | Jarange Patil

Manoj Jarange Patil Protest: उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी जरांगे पाटलांची प्रकृती खालावली; मराठा बांधवांचा सरकारला अंतिम इशारा, तोडगा न निघाल्यास मुंबईकडे कूच

Maratha Reservration: जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज दहावा दिवस आहे. प्रकृती खालावल्याने त्यांनी उपचार नाकारल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, आंतरवाली सराटीत मराठा समाज बांधवांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. सरकारने थेट तोडगा काढावा, अन्यथा आंतरवाली सराटी सोडून मुंबईला निघणार, असा निर्धार मराठा बांधवांनी व्यक्त केला आहे. आज दिवसभरात शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी आलं तर ठीक, अन्यथा उद्यापासून मुंबईकडे कूच करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. आंतरवाली सराटीतून सरकारला दिलेल्या या इशाऱ्यामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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Maratha
Manoj Jarange Patil
hunger strike in Maharashtra
Maratha and OBC relations
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