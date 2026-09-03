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Manoj Jarange Patil : जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम; पंकजा मुंडे स्पष्टच म्हणाल्या...

मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापलं; जरांगे पाटील भूमिकेवर ठाम , पंकजा मुंडे नेमकं काय म्हणाल्या?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनावर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, जरांगे पाटील यांचं आंदोलन आणि सरकारची भूमिका यामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, पंकजा मुंडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासकामांवरही भाष्य केलं. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचं आणि नेतृत्वाचं कौतुक केलं. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंकजा मुंडे यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर पंकजा मुंडेंनी नेमकं काय म्हटलं? बघा हा संपुर्ण व्हिडिओ...

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