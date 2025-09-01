व्हिडिओ | Videos

Mumbai protest updates: हुल्लडबाज आंदोलक नाही तर फडणवीस, जरांगे कडाडले...

मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलकांवर वेगवेगळे आरोप केले जात आहेत. यातच आता Manoj Jarange Patil यांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांना चांगलचं सुनावलं.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. यातच आता मुंबईत मराठा समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. यावरून आता जोरदार आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. यावरून आता मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलच सुनावलं आहे. बघा नेमकं काय म्हणाले?

