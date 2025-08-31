व्हिडिओ | Videos

Radhakrishna Vikhe Patil: मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपली, काय घेतला निर्णय? | Sakal News

Manoj Jarange Patil यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस; मराठा आरक्षणावर महायुती सरकारकडून हालचाली वेगाने सुरू, उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली..

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस असून, यामुळे महायुती सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात आज उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले आणि काय घडामोडी झाल्या, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

